Advertisements
Advertisements
Advertisements

هاني يونس: الإعلام تسبب في تغييب كفاءات كثيرة عن مصر

الأحد 12/يناير/2020 - 10:57 م
Advertisements
هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء
هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء
ميسون أبو الحسن - أحمد مختار - تصوير: مصطفى الديب
Advertisements

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الإعلام وصل في وقت من الأوقات لمرحلة، كان يهين فيها كل المسؤولين بكافة الوزارات، مما تسبب في حالة نفور من تولي مسؤولية أي حقيبة، وتسبب في تغييب كفاءات كثيرة عن مصر.


وأضاف خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجـر"، أنه شهد على رفض عدد كبير من المسؤولين لمنصب وزير، رفضًا قاطعًا، بسبب ما يقوم به الإعلام من تشويه، لافتًا إلى أن الإعلام لم يكن العنصر الأساسي ولكن كان الأهم في المعادلة.


وتابع: "إهانة أي مسؤول ليست معارضة، وبحكم كوني في منصب مسؤولية الطبيعي أن أخطئ وأصيب، ولكن إذا أخطأت قومني لا تهني، انتقد كيفما تشاء، ولكن وفق المعايير والمهنية، ولا تنتقد إلا وأنت تمتلك ما يثبت ذلك، وأعطني حق الرد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الفجر

أخبار تهمك

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياًً.. الزمالك يصدم الكاف ويعلن رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر

منذ أقل من ساعتين

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ ساعة الا ربع

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

منذ حوالي 4 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: تشافي يصدم البرسا وفقدان نجم الفريق 4 أشهر والاستقرار على خليفة فالفيردي وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ركلات الترجيح.. شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني LIVE

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يجبر ضيوفه على الاعتذار.. والسبب

عصام عبد الفتاح: لن أقبل إهانة الحكام .. ولم أخطئ في الرد على "عبد الحفيظ"

فتوى الأزهر: الإسلام كرم المرأة في الزواج.. والإسراف يدمر البيوت

نهى العمروسي: "الفن طول عمره قائم على الشللية ومرضي وراء اختفائي"

البدري يكشف حقيقة رفضه ضم متعب للجهاز الفني للمنتخب

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

08:12 م

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

09:03 م

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

07:35 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status