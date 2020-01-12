هاني يونس: الإعلام تسبب في تغييب كفاءات كثيرة عن مصر

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الإعلام وصل في وقت من الأوقات لمرحلة، كان يهين فيها كل المسؤولين بكافة الوزارات، مما تسبب في حالة نفور من تولي مسؤولية أي حقيبة، وتسبب في تغييب كفاءات كثيرة عن مصر.



وأضاف خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجـر"، أنه شهد على رفض عدد كبير من المسؤولين لمنصب وزير، رفضًا قاطعًا، بسبب ما يقوم به الإعلام من تشويه، لافتًا إلى أن الإعلام لم يكن العنصر الأساسي ولكن كان الأهم في المعادلة.



وتابع: "إهانة أي مسؤول ليست معارضة، وبحكم كوني في منصب مسؤولية الطبيعي أن أخطئ وأصيب، ولكن إذا أخطأت قومني لا تهني، انتقد كيفما تشاء، ولكن وفق المعايير والمهنية، ولا تنتقد إلا وأنت تمتلك ما يثبت ذلك، وأعطني حق الرد".