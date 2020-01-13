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متحدث الكهرباء: مقولة "ادفع وبعدين اشتكي" انتهت

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:19 ص
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الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
كساب أحمد
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عقب الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على شكاوي تفاوت فواتير الكهرباء رغم ثبات الاستهلاك، قائلًا: "الوزارة ترصد هذه الشكوى منذ فترة، وناتجة من وجود خطأ في قراءات بعض العدادات التقليدية، لذلك تعمل الوزارة على نشر العداد مسبوقة الدفع".

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الوزارة قامت باعداد برنامج قراءة العداد الموحد، وتعاقدت مع شركة لقراءة العدادات القديمة من خلال الصور الموثقة، وهذا الأمر بدأ بالفعل في محافظة بور سعيد كمرحلة تجريبية، وسيتم تعميم هذه التجربة بالكامل الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مقولة: "أدفع وبعدين أشتكي" انتهت، وأي مواطن لديه شكوى عليه أن يكلم الخط الساخن 121 للحديث عن شكوته، ليس هذا فقط، فهناك تطبيق يسمى بـ"شكاوي الكهرباء"، ويتم تصوير كعب إيصال الكهرباء وإرساله على التطبيق، ومن ثم بحث الشكوى.
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