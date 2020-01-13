برلماني: لن نقبل أن تعطش مصر



وأشار "داود"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن عقيدة القوات المسلحة المصرية هى عقيدة دفاعية، وندرك امتداد أمننا القومي، وأينما كان الخطر وجب التدخل، مبديا دهشته من ترحيب بعض المصريين بدعوة السراج للأتراك لدخول ليبيا، ويرفضوا دعوة الجيش المصري أن يكون على أهبة الاستعداد إذا تطلب الأمر.



وأضاف: "القوات المسلحة تأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب"، مؤكدا أن قواتنا قادرة على حماية أمننا المائي، معلقا: "لن نقبل أن تعطش مصر، ولن نقبل أن يكون هناك انتهاكات لعواصم عربية أخرى".



قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الأمن القومي المصري والعربي ككل لا يتجزأ من منابع النيل، للعراق، لسوريا، لليبيا، لليمن، منوها بأنه لا يمكن ترك القوات المسلحة بلا غطاء ومشروعية دستورية.