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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم 12/1/2020 بعد نهاية الجولة الـ 22

الأحد 12/يناير/2020 - 10:49 م
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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
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تألق لاعب فريق مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هاتريك أمام فريق أستون فيلا.

وغاب نجم ليفربول محمد صلاح عن التهديف في الجولة المذكورة وذلك خلال مواجهة فريق توتنهام.

وحافظ لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي على صدارته لقائمة الهدافين، بعد انتهاء هذه الجولة، رغم غيابه عن التهديف أمام ساوثهامبتون.

وسجل لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد هدفين في الجولة ذاتها أمام نورويتش، كذلك سجل بيير إيميريك أوباميانج هدفًا لآرسنال أمام كريستال بالاس.

وأحرز لاعب تشيلسي تامي أبراهام هدفًا خلال مواجهة برايتون، في تلك الجولة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 22:

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 14 هدفًا.

بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 14 هدفًا.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 14 هدفًا.

تامي أبراهام، تشيلسي، 13 هدفًا.

سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 11 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 11 هدفًا.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.
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ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الجولة 22 من الدوري الانجليزي

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