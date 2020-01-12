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ولي عهد أبوظبي وماكرون يبحثان علاقات الصداقة والتعاون

الأحد 12/يناير/2020 - 10:47 م
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بوابة الفجر
وكالات
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بحث ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطوير أوجه الشراكة الثنائية على المستويات كافة، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وقال ولي عهد أبوظبي، إن دولة الإمارات تتشارك مع فرنسا الاهتمام بتعزيز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وبحث الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطوير أوجه الشراكة الثنائية على المستويات كافة، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار وكل ما من شأنه تعزيز السلام الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في التنمية والبناء.

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الكلمات المفتاحية

ولي عهد أبو ظبي ماكرون لقوات علاقات بحث الصداقة

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