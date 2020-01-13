خبير يكشف ملامح أزمة الإعلام في مصر (فيديو)



وتابع أن الإعلام المصري يفقد تأثيره في المنطقة أيضا لأنه لا يحظى بالدرجة المناسبة للتعدد والاحترافية والتنوع في الأداء ولا يخضع لإدارة متكاملة لديها أهداف محددة.



قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن الإعلام المصري لا يقوم بدوره على نحو جيد، مشيرًا إلى أن القائمين على المجالس الإعلامية والإعلاميين والقيادة السياسية متفقين على هذا الأمر.وأوضح "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "رأى عام"، المذاع على قناة "ten"، مساء الأحد، أن الإعلام المصري لا يقوم بدوره بشكل جيد؛ لأنه لا يصطف وراء الدولة المصرية كما يجب أو يدافع عنها أو يحارب المنصات الإعلامية المضادة لمصر.