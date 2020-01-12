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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي بالنيجر إلى 89 قتيلا

الأحد 12/يناير/2020 - 10:32 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات في النيجر، اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكر شينيجودار، غربي البلاد، الخميس الماضي، إلى 89 جنديا. 

وأوضح عبدالرحمن زكريا، المتحدث باسم الحكومة، في بيان "بعد التمشيط، باتت الحصيلة على النحو الآتي: 89 قتيلا في صفوفنا و77 قتيلا في صفوف العدو".

وأوردت حصيلة سابقة مقتل 25 جنديا و63 "إرهابيا".

وأشار المتحدث إلى حداد وطني لثلاثة أيام اعتبارا من الإثنين.

وجاء هذا الهجوم بعد شهر من هجوم مماثل في إيناتيس في المنطقة نفسها أسفر عن مقتل 71 جنديا وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وأعلنت الحصيلة الجديدة عشية قمة في جنوب غرب فرنسا دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون وتضم رؤساء بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد لتعزيز دعم العسكريين الفرنسيين المنتشرين في منطقة الساحل وطلب دعم الحلفاء الأوروبيين.

ومنذ أكتوبر، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق في النيجر دون مواكبة عسكرية.

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الكلمات المفتاحية

هجوم ضحايا النيجر ارتفاع 89 قتيل

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