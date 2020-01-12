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أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

الأحد 12/يناير/2020 - 10:35 م
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الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 12 يناير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الموقف النهائي من مباراة السوبر الإفريقي واقتراب نجم الفريق من الأهلي وحيلة جديدة من كارتيرون وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

رسميا الزمالك يعلن موقفه من السوبر الإفريقي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في بيان رسمي منذ قليل، رفضه التام خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وأصدر مجلس الزمالك بيان رسمي عبر موقعه أعلن من خلاله عن تجديد رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي على أرض الخيانة.

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بعد الفوز على زيسكو

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ولجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى بعد الفوز الهام الذي حققه فريق كرة القدم بالنادى على منافسه زيسكو يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وجاءت تهنئة الوزير لنادي الزمالك في إطار الدعم والمؤازرة التى يقدمها لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية.


حيلة جديدة من كارتيرون لحل ازمة الزمالك

يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لعلاج مشكلة وسط الملعب والنقص العددي الذي يواجه الفريق.

وحاول كارتيرون توظيف بعض اللاعبين في مركز خط الوسط وتغيير مركزهم بشكل كامل وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو بجانب محمد عبد الغني والمغربي أشرف بن شرقي لتجنب الوقوع في أي مشكلة خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد بطولة الدوري أو دوري أبطال افريقيا.

تغيير جيدد يسعد جماهير الزمالك ضد الجونة

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إراحة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر أمام الجونة يوم الأربعاء المقبل.

وجاء قرار كارتيرون بسبب الضغط على شيفو في المباريات الماضية والاعتماد عليه بشكل مستمر وعدم حصوله على وقت للراحة مما دفعه للتفكير في اراحته خلال المواجهة المقبلة مع عودة عبدالله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى.


الأهلي يخطف نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رغبة نادي أهلي جدة في التعاقد مع ظهير نادي الزمالك الهارب التونسي حمدي النقاز، وذلك وذلك وفقاً لرؤية المدير الفني للأهلي السويسري كريستيان جروس، والذي درب اللاعب خلال الموسم الماضي خلال تواجدة في القلعة البيضاء.

وقال فارس الفزي الصحفي بجريدة "الرياضة السعودية" خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الأهلي يقترب من اتمام التعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز بصفقة انتقال حر.. واللاعب سيصل خلال الساعات القادمة إلى جدة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الجونة يوم الأربعاء القادم 15 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز
ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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