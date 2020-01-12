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لدعم خطط الدولة.. "إكسترا نيوز" تطلق برنامجا جديدا

الأحد 12/يناير/2020 - 11:49 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أطلقت قناة "إكسترا نيوز"، برنامجا جديدا تحت اسم "بنوك واستثمار"، والذي يُقدمه الإعلامي إسماعيل حماد في الساعة السابعة مساءً يوم الأحد من كل أسبوع؛ لدعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وزيادة وعي المواطنين بالخدمات المالية والبنكية خلال الفترة المقبلة.

وبدوره قال إسماعيل حماد، مقدم البرنامج، خلال حلقة برنامجه "بنوك واستثمار"، مساء اليوم الأحد، إن دولة بها قيادة سياسية لها رؤية وقطاع مصرفي قوي كمصر، هي دولة بها تنمية حقيقية، لافتا إلى أن الهدف من البرنامج مساعدة المواطنين على التعامل مع البنوك بشكل مبني على وعي وفهم كامل لما يقدمه الجهاز المصرفي من خدمات بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد ككل والمواطن أيضًا، مستطردا: "سنساعد كل الناس بالمعلومة عشان ينفذوا تعاملاته المالية بأفضل طريقة مناسبة وتحقق مكسب".

وكشف "حماد"، في أولى حلقات برنامجه عن أنه سيُقدم خلال البرنامج كل ما يهم المواطن فيما يتعلق بالخدمات المالية وخدمات الاستثمار، ومساعدته على معرفة كل التفاصيل في البنوك والمؤسسات المالية والخدمات التي تقدمها وكيفية الحصول عليها الشروط والمميزات في كل المنتجات البنكية والمالية.

وأضاف: "البنك المركزي قبل نهاية 2019 بقيادة طارق عامر أطلق مجموعة من المبادرات الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدفها إنعاش ودفع نمو الاقتصاد المصري".

ولفت إلى أن تلك المبادرات شملت قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقاري وغيرها بمئات المليارات، قائلا: "تلك مبالغ ضخمة ستُنعش الاقتصاد المصري".

جاء ذلك في أولى حلقات برنامج "بنوك واستثمار"، الذي استضاف اليوم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري.
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