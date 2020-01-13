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مواجهة ساخنة بين نائبين على الهواء بسبب تصريح لرئيس البرلمان الليبي

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:43 ص
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النائب سمير غطاس
النائب سمير غطاس
هدى عبدالرازق
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عقب النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، على دعوة عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، بإمكانية دعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا، مشيرا إلى أنه ليس مخولا بدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا حال تعرض ليبيا لخطر.

وأشار "غطاس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك نصوص دستورية تحكم تدخل الجيش المصري في أي دولة، حيث يكون بناءا على طلب من رئيس الجمهورية للبرلمان والذي بدوره يصوت على الأمر، منوها بأن الحرب ليس نزهة، وتكلفتها غالية.

وأضاف أن المسار السياسي وليس العسكري يجب أن يكون المسار الحاكم للقضية الليبية، متابعا: "أقدر غيرة النواب على الأمن القومي المصري، ولكني أرفض تدخل الجيش المصري في ليبيا".

وفي نفس الإطار أعرب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن تأييده للموافقة على إرسال الجيش مصري إلى ليبيا إذا طب رئيس الجمهورية التفويض، معتبرا أن حماية طرابلس تتساوي مع القدس، فقاطعه النائب سمير غطاس، قائلا: "وإذا كانت طرابلس تتساوي مع القدس.. فماذا فعلنا للقدس"، فرد "داود": "في جيل أفضل مننا سيتخذ خطوة في القدس".
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توك شو التدخل في ليبيا

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