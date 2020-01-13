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رئيس البرلمان الليبي: مصر لم تتخل عنا يوما (فيديو)

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:19 ص
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عقيلة صالح
عقيلة صالح
كساب أحمد
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وجه المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، التحية لمصر رئيسًا وشعبًا وحكومة، لافتَا إلى أن مصر لم تتخل عن ليبيا في أي يوم من الأيام عندما تعرضت لشدائد.

وتابع "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن مصر دائمًا تقف مع ليبيا، فالقاهرة كانت ملجأ للشعب الليبي عندما تعرض للغزو الإيطالي.

ولفت إلى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأزمة الليبية كان شجاعًا أمام العالم أجمع، وهذا الموقف ليس غريبًا على مصر.

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مصر ليبيا عقيلة صالح توك شو الغزو الإيطالي السيسي

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