محافظ البحر الأحمر يزور أهالي البحارة المفقودين بالغردقة لبحث تكثيف عمليات البحث (صور)

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بزيارة لمنزل أهالي الصيادين المفقودين بالغردقة، للاستماع إلى مطالبهم المقترحة في استمرار عمليات البحث.



وأكد محافظ البحر الأحمر، أن عمليات البحث مستمرة من عدد من الجهات لسرعة التواصل إلى مكان الاسبيد المفقود وعلى متنه 4 من اهالينا من مدينة الغردقة، موضحًا أن جميع الجهات تبذل قصارى جهدها فى عمليات البحث.



رافق المحافظ الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، وبعض القيادات.



وتواصل الأجهزة المختصة وأصحاب المراكب وأهالي البحر الأحمر جهودهم في البحث عن البحارة المفقودين بمدينة الغردقة، بالإضافه إلى انضمام عدد من اللنشات البحرية السياحية من مدن المحافظة المختلفة فيعمليات البحث عن البحارة المفقودين.



كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والأجهزة الأمنية بالمحافظة،تلقت بلاغًا بفيد باختفاء إسبيد خرج في رحلة صيد بحرية منذ ٨ أيام، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن.



وكان المركب يقل على متنه 4 بحارة من مدينة الغردقة، وعقب خروجهم في رحلة صيد لم يعودوا حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة الجهات المختصة للبحث عن المركب ومن عليه، وجارٍ التنسيق بين الأجهزة لكشف ملابسات الواقعة والعثور على المفقودين.