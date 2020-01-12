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اتحاد الكرة يعلن تدريب الحكام نظريًا على الـ "VAR" (صور)

الأحد 12/يناير/2020 - 10:17 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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بدأ اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم أولى مراحل التدريب على تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في الملاعب المصرية ، حيث تقام لمدة يومين التجارب الفنية لذلك على الملعب الفرعي لستاد القاهرة ، يبدأ بعدها الحكام في الخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية والذى من المقرر تطبيقها ببطولة الدوري المصري بداية من الدور الثاني.

ومن المقرر أن تستغرق هذه المرحلة أسبوع يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة تضم كل منها 3 حكام لبدء التدريب العملي الذي يمتد إلى 28 يوما.

وصرح محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع أن البرنامج الزمني الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز ، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة ، وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أي اقتراحات لها في هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم في نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.
اتحاد الكرة يعلن تدريب الحكام نظريًا على الـ "VAR" (صور)
اتحاد الكرة يعلن تدريب الحكام نظريًا على الـ "VAR" (صور)
اتحاد الكرة يعلن تدريب الحكام نظريًا على الـ "VAR" (صور)
اتحاد الكرة يعلن تدريب الحكام نظريًا على الـ "VAR" (صور)
اتحاد الكرة يعلن تدريب الحكام نظريًا على الـ "VAR" (صور)
اتحاد الكرة يعلن تدريب الحكام نظريًا على الـ "VAR" (صور)
اتحاد الكرة يعلن تدريب الحكام نظريًا على الـ "VAR" (صور)
اتحاد الكرة يعلن تدريب الحكام نظريًا على الـ "VAR" (صور)
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