محمد محيي وهيثم سعيد يقدمان واجب العزاء في والد إيهاب توفيق

قدم النجم الكبير محمد محيي، والمطرب الشاب هيثم سعيد، واجب العزاء في والد الفنان إيهاب توفيق، المقام في مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس وسط حضور عدد من نجوم الفن.



توفى والد إيهاب توفيق، بالإختناق نتيجة إندلاع النيران في فيلته بمنطقة مدينة نصر في صباح يوم الخميس الماضي ووصلت 8 سيارات إطفاء بعد بلاغًا تلقوه بحدوث حريق.



وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالطايق من الفيلا أدت إلى إشتعال النيران، ولقى والد إيهاب توفيق مصرعه نتيجة الإختناق.