Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالورد.. أسماء أبو اليزيد تغازل جمهورها بأحدث إطلالاتها

الأحد 12/يناير/2020 - 10:17 م
Advertisements
اسما ابو اليزيد
اسما ابو اليزيد
رباب مصطفي
Advertisements
نشرت الفنانة أسماء ابو اليزيد، صورة جديدة في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .


حيث ظهرت أسماء ابو اليزيد في الصوة، في مدينة دبي الإماراتية حيث أرتدت بدي مشجر، ونسقت معه بنطلون أصفر غامق، وانتعلت حذاء اسود، وأعتمدت تسريحة الشعر الجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت فى شكل أنيق ورائع .


وعلقت"أبو اليزيد" علي الصورة:" أنشر الحب وبعد الزهور" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

جدير بالذكر أنه حصلت موخرأ الفنانة أسماء أبو اليزيد، على جائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجة شاب، وذالك عن دورها في فيلم الممر، وتألقت أيضا في حفل توزيع جوائز الأفضل الخاص بموقع وشوشه لعام 2019 بعد حصولها على أفضل فنانة شابه، وحصلت ايضا على جائزة من "دير جيست".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد مشاركتها في مسلسل" هوجان"، في السباق الرمضانى الماضي وحققت من خلال دور "نوجا" نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة كلا من محمد إمام، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عرفة.
بالورد.. أسماء أبو اليزيد تغازل جمهورها بأحدث إطلالاتها
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ 40 دقيقة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: تشافي يصدم البرسا وفقدان نجم الفريق 4 أشهر والاستقرار على خليفة فالفيردي وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

ركلات الترجيح.. شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني LIVE

منذ ساعة الا ربع

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسمياًً.. الزمالك يصدم الكاف ويعلن رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر

منذ أقل من ساعتين

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

08:12 م

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

09:03 م

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

07:35 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status