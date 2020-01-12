بالورد.. أسماء أبو اليزيد تغازل جمهورها بأحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة أسماء ابو اليزيد، صورة جديدة في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .





حيث ظهرت أسماء ابو اليزيد في الصوة، في مدينة دبي الإماراتية حيث أرتدت بدي مشجر، ونسقت معه بنطلون أصفر غامق، وانتعلت حذاء اسود، وأعتمدت تسريحة الشعر الجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت فى شكل أنيق ورائع .





وعلقت"أبو اليزيد" علي الصورة:" أنشر الحب وبعد الزهور" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



جدير بالذكر أنه حصلت موخرأ الفنانة أسماء أبو اليزيد، على جائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجة شاب، وذالك عن دورها في فيلم الممر، وتألقت أيضا في حفل توزيع جوائز الأفضل الخاص بموقع وشوشه لعام 2019 بعد حصولها على أفضل فنانة شابه، وحصلت ايضا على جائزة من "دير جيست".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد مشاركتها في مسلسل" هوجان"، في السباق الرمضانى الماضي وحققت من خلال دور "نوجا" نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة كلا من محمد إمام، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عرفة.