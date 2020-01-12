إيمي سالم تساند إيهاب توفيق في وفاة والده



أقيمت منذ قليل مراسم العزاء على الراحل أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وحرص على حضور مراسم العزاء عدد كبير من الأهل ونجوم الفن والإعلام والرياضة؛ حرصًا منهم على مواساة صديقهم الفنان إيهاب توفيق ومحاولة منهم للتخفيف عن أوجاعه، وكانت من بين هؤلاء الحاضرين الفنانة إيمي سالم.





يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق رحل عن يوم الخميس الماضي، بعدما نشب حريقًا في الفيلا المقيم فيها بمدينة نصر، أدت إلى وفاته مُختنقًا .



وأكدت التحقيقات أن الوفاة حدثت نتيجة حدوث ماسًا كهربائيًا، أدى ذلك لاشتغال الحريق في معظم البيت، ونتج عن الحادث وفاة والده مُختنقًا .