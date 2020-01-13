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شاهد.. حركات جنونية لـ"تميم" خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الإيراني

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:22 ص
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تميم بن حمد
تميم بن حمد
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو، من مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر تميم بن حمد، في طهران حيث ظهر الأخير عليه ملامح الوجوم، والقيام بحركات غير مفهومة وجنونية إلى حد ما.

وعلق "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد قائلًا: "تميم ظهر بشكل مختلف عن السابق يبدو أنه قام بإجراء عملية تجميل".

وأضاف الإعلامي: "الحركات الجنونية التي فعلها تميم أثناء المؤتمر الصحفي تدل على شخصيته الحقيقية".
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الكلمات المفتاحية

قطر توك شو تميم بن حمد أحمد موسى

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