بيان ناري.. الهلال السوداني يتهم حمادة صدقي بالهروب بسبب الأهلي

قام أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، بإصدار بيانا رسميا بشأن رحيل حمادة صدقي مدرب أبناء الجوهرة الزرقاء عن الفريق من أجل تولى المهمة الفنية لفريق سموحة.





وقال رئيس النادي في بيان رسمي نشرته فاطمة الصادق المنسق العام للنادي السوداني عبر صفحتها "فيس بوك"، إنه تلقى منذ قليل اتصالا هاتفيا من حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال، وقد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلًا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى مصر دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب.



