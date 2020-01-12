Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد المجموعة الرابعة.. صدارة لسمسطا و12 هدف حصيلة الجولة وناصر بنى سويف وببا محلك سر

الأحد 12/يناير/2020 - 09:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements

حملت منافسات الجولة الرابعة عشر بافتتاحية الدور الثانى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر العديد من المفاجآت الكبرى بنتائج المباريات بجانب الارقام المميزة .

الجولة 14 بالمجموعة الرابعة شهدت سقوط الواسطى بفخ الهزيمة وتفوق سمسطا وتصديره لقمة المجموعة واستمرار ناصر بنى سويف وببا الرياضى فى محاولاتهم للهروب من القاع .

وشهدت الجولة إحراز 12 هدف خلال 6 مباريات ، وجاء التعادل السلبي الوحيد بمباراة ببا واطسا .

واقيمت أمس خمس مباريات بتلك الجولة التى اختتمت فعالياتها اليوم بفوز عاملين غارب على مضيفه ابو كساة بهدفين نظيفين .

مركز شباب سمسطا سمسطا نجح فى تحقيق فوز هام أمام ضيفه سنورس بنتيجة 1/2 بمباراة قوية التى أقيمت بملعب سمسطا ببنى سويف ، ونجحت كتيبة على حسن المدير الفنى لسمسطا فى اقتناص الثلاث نقاط بالدقائق الأخيرة من المباراة ، واحرز أهداف سمسطا الثنائى محمد اشرف ومحمد الزينى .

وبدء سمسطا المباراة بتشكيل مكون من عبد الرحمن محمد واحمد رمضان ومحمد الزينى ومحمد احمد وبلال عبد البر وحسام حسن وهشام مفتاح ومحمد اشرف ومحمد سمير ومحمد جمال وهيثم جميل .

واجرى على حسن المدير الفنى لسمسطا تغييرات بنزول كلا من عبد الرحمن اللاهوني ومحمد سلك وعمرو ابو النور بدلا من هيثم جميل ومحمد سمير ومحمد جمال .

من جانبه عبر على حسن المدير الفنى لسمسطا عن سعادته بتحقيق لاعبي الفريق الفوز واقتناص الثلاث نقاط وتصدر المجموعة موجها الشكر لجماهير الفريق المساندة للفريق .

فيما قال أحمد دهشان ، رئيس مجلس إدارة سمسطا الرياضى : الفوز جاء بتوفيق المولى عز وجل ومجهود الجهاز الفنى واللاعبين ودعم الجماهير التى نعمل جاهدين على اسعادها واللاعبين لديهم إصرار على تقديم أفضل النتائج بالفترة القادمة .

فيما سقط الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى بفخ الخسارة أمام مضيفه مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/2 ، وقدم احمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى استقالته للمستشار جمال عويس رئيس مجلس إدارة نادى الواسطى عقب المباراة .

ونجح ناصر بنى سويف فى اقتناص نقطة ثمينة أمام مضيفه مركز شباب ابشواى فى لقاء ناري للفريقان بنتيجة 1/1 ،وسعى ياسر ربيع المدير الفنى لناصر بنى سويف فى الخروج بالفريق لبر الامان فى ظل سعى الفريق للهروب من منطقة الخطورة وهو الأمر ذاته لكتيبة ابشواى .

وتعادل مطرطارس أمام مضيفه رأس غارب بنتيجة 1/1 .

وبقيادة فنية جديدة لمركز شباب ببا بقيادة مديره الفنى شديد قناوى تعادل الفريق سلبيا أمام ضيفه مركز شباب اطسا .

فيما لم يلعب طامية مباريات بتلك الجولة .

ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1 - سمسطا 24 نقطة

2 - الواسطى 22 نقطة

3- مطرطارس 19 نقطة

4 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة

5 - عاملين غارب 19 نقطة

6 - طامية 18 نقطة

7 - ابو كسأة 18 نقطة

8 - راس غارب 18 نقطة

9- اطسا 16 نقطة

10- سنورس 14 نقطة

11- ناصر بنى سويف 13 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13- ببا الرياضى 6 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ يوم

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

Real VS Athletic تردد قناة السعودية الرياضية الجديد لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الأسباني KS

منذ أقل من ساعتين

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ 38 دقيقة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ أقل من ساعة

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو بث مباشر ksa sport مشاهدة ديربي مدريد اونلاين يوتيوب مجانا السوبر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

منذ ساعتين

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

07:35 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

08:12 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status