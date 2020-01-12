أحمد فهمي يغازل هنا الزاهد في أحدث إطلالتها: "وحشتيني أوي"

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة لها في أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .





حيث ظهرت هنا الزاهد في الصورة، بإطلالة شتوية أنيقة وكانت مرتدية بدي أسود ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .





وعلق"فهمي" علي صورتها:" وحشتيني أوي" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورهم عبر" إنستجرام".





وفي سياق آخر، يُشار أنهما تعاونا معا في مسلسل "الواد سيد الشحات" والمسلسل عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد ثروت، محمد عبد الرحمن، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.