شاهد.. مصطفى شعبان في عزاء والد إيهاب توفيق

بدأت منذ قليل مراسم عزاء الراحل أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من الأهل ونجوم الفن والإعلام.



وحرص الفنان مصطفى شعبان على حضور العزاء، كما تواجد حمادة هلال وكابتن عبد الظاهر السقا لمساندة إيهاب توفيق الذي انهار بسبب حزنه الشديد على والده وكان مابين البكاء تارة والصمود تارة أخرى.



ووصل كابتن شادي محمد إلى العزاء لمواساة إيهاب في محنته، كما تواجد الفنان الإماراتي حسين الجسمي لتقديم واجب العزاء كما كان من أبرز الحاضرين الداعية الإسلامي مظهر شاهين ومحمد لطفي وحميد الشاعري ولطيفة وعدد آخر من الفنانين.





يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق قد رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي، أثر نشوب حريقًا في الفيلا التي كان يقيم فيها بمدينة نصر.



وأكدت التحقيقات أن الحريق نتج عن حدوث ماسًا كهربائيًا من الدفاية، و أدى ذلك لاشتغال الحريق، وقامت الخادمة بالاستنجاد بالفنان إيهاب توفيق لإنقاذ والده، ولكن النيران اشتعلت في معظم أرجاء المنزل، وأسفر الحادث عن وفاته مُختنقًا.