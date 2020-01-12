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هشام عباس ومصطفى قمر يقدمان واجب العزاء في والد إيهاب توفيق (فيديو وصور)

الأحد 12/يناير/2020 - 09:25 م
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مصطفى قمر
مصطفى قمر
ريهام كمال تصوير: بلال أحمد
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يتلقان النجمان هشام عباس، ومصطفى قمر، عزاء والد النجم إيهاب توفيق، في مسجد المشير طنطاوي، قاعة الصفا بمنطقة التجمع الخامس.

وظهر هشام عباس، ومصطفى قمر، بجانب إيهاب توفيق، يتلقان العزاء بجانبه في والده الذي وافته المنية في صباح الخميس الماضي.

وكانت كشفت التحقيقات عن حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالطابق الأول في الفيلا بمنطقة مدينة نصر أدت إلى إندلاع حريق.
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