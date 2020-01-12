Advertisements
Advertisements
Advertisements

سوهاج يستهل معسكره بالقاهرة بالفوز على الاتصالات

الأحد 12/يناير/2020 - 09:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements


استهل فريق نادي سوهاج، بقيادة احمد كشري، المدير الفني للفريق، مبارياته بالمعسكر الذي يخوضه بالقاهرة، بمواجهة فريق المصرية للاتصالات، اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفريق لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والذي انتهى بفوز الفريق السوهاجي بهدف دون رد.

أحرز هدف سوهاج الوحيد، محمد شعبان تريكة، في أول ظهور له بعد عودته من الإصابة، ليقدم مباراة رائعة أثنى عليه الجهاز الفني بقيادة احمد كشري.

ويواصل الفريق السوهاجي ودياته، غدا الاثنين بمواجهة فريق منتخب السويس، في ثاني الوديات التي سوف يخوضها الفريق خلال معسكره بالقاهرة.

وكان مجلس إدارة نادي سوهاج، اعلن خوض فريق الكرة بالنادي، معسكر تدريبي بالقاهرة، لمدة أسبوع، استعدادا للدور الثاني من دوري القسم الثاني، بالمجموعة الاولي.

جاء ذلك بناءا على رغبة الجهاز الفني الجديد بقيادة احمد كشري، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاتاحة الفرصة للوقوف على مستوى اللاعبين، قبل انطلاق منافسات الدور الثاني.

وبدأ معسكر فريق نادي سوهاج يوم أول أمس الخميس، والذي يستمر لمدة أسبوع، يخوض خلاله الفريق ثلاث مباريات ودية، مع أندية القاهرة، ليعود الفريق قبيل مواجهة فريق المنيا بمستهل الدور الثاني، والمقرر إقامتها 19 يناير الجاري

وكان كشري قد تسلم قيادة، الفريق السوهاجي، خلفا لنبيل محمود رامبو، الذي تقدم بإستقالته، ليبدأ مع فريق سوهاج رحلة البحث عن العوده المنافسة والصعود.

وأنهى فريق سوهاج مباريات الدور الأول، في المركز العاشر برصيد12 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 5 ساعات

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ 38 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ يوم

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

منذ ساعتين

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ أقل من ساعتين

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو بث مباشر ksa sport مشاهدة ديربي مدريد اونلاين يوتيوب مجانا السوبر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ أقل من ساعة

تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

Real VS Athletic تردد قناة السعودية الرياضية الجديد لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الأسباني KS

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

07:35 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

08:12 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status