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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 12/يناير/2020 - 09:18 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 12/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إطلاق نار على المتظاهرين في ساحة آزادي بوسط طهران
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأحد، إطلاق نار على المتظاهرين في ساحة آزادي بوسط طهران.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || "بيلوسي" تؤكد وجود أدلة كافية لعزل ترامب
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأحد، وجود أدلة كافية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || "تميم" يوجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني لزيارة قطر

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشكر إلى إيران، اليوم الأحد، وقال: إن "الدوحة تقدر دور إيران وما قدمته لقطر في الحصار، من خلال فتح موانئها أو أجوائها".

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