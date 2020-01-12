أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 12/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || إطلاق نار على المتظاهرين في ساحة آزادي بوسط طهران

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأحد، إطلاق نار على المتظاهرين في ساحة آزادي بوسط طهران.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || "بيلوسي" تؤكد وجود أدلة كافية لعزل ترامب

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأحد، وجود أدلة كافية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || "تميم" يوجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني لزيارة قطر

