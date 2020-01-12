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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
الأحد 12/يناير/2020 - 09:18 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 12/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إطلاق نار على المتظاهرين في ساحة آزادي بوسط طهران
أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأحد، إطلاق نار على المتظاهرين في ساحة آزادي بوسط طهران.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || "بيلوسي" تؤكد وجود أدلة كافية لعزل ترامب
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأحد، وجود أدلة كافية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || "تميم" يوجه دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني لزيارة قطر
وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشكر إلى إيران، اليوم الأحد، وقال: إن "الدوحة تقدر دور إيران وما قدمته لقطر في الحصار، من خلال فتح موانئها أو أجوائها".
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