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ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

الأحد 12/يناير/2020 - 09:16 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتهت اليوم الأحد 12 يناير منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأخر مباريات الجولة بين نادي مانشستر سيتي ونادي أستون فيلا.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي
وتمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أن يفوز على نظيره نادي أستون فيلا بستة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم
وسجل أهداف مانشستر سيتي الستة كل من رياض محرز في الدقيقة 18 والدقيقة 24 و سيرجيو أجويرو في الدقيقة 28 والدقيقة 57 والدقيقة 81 بالإضافة إلى جابرييل جيسوس في الدقيقة 45 لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي مانشستر سيتي إلى 47 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي أستون فيلا عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم كالآتي:
1- ليفربول 61 نقطة
2- مانشستر سيتي 47 نقطة
3- ليستر سيتي 45 نقطة
4- تشيلسي 39 نقطة
5- مانشستر يونايتد 34 نقطة
6- شيفيلد يونايتد 32 نقطة
7- ولفرهامبتون 31 نقطة
8- توتنهام 30 نقطة
9- كريستال بالاس 29 نقطة
10- أرسنال 28 نقطة
11- إيفرتون 28 نقطة
12- ساوثامبتون 28 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
14- برايتون 24 نقطة
15- بيرنلي 24 نقطة
16- وست هام يونايتد 22 نقطة
17- واتفورد 22 نقطة
18- أستون فيلا 21 نقطة
19- بورنموث 20 نقطة
20- نورويتش سيتي 14 نقطة
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