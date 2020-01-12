رامي صبري يؤدي واجب العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)



حرص المطرب رامي صبري على تأدية واجب العزاء فى والد المطرب إيهاب توفيق، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي.



وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم فيفي عبده، أشرف زكي، محمد لطفي، وائل الابراشي، حميد الشاعري، شادي محمد، حسين الجسمي وآخرين.



وبدأت مراسم عزاء الراحل أحمد توفيق والد المطرب إيهاب توفيق اليوم فى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.





يشار إلى أن الراحل أحمد توفيق والد إيهاب توفيق رحل عن عالمنا أثر حريق الفيلا التي كان يقيم فيها بمدينة نصر، وأكدت التحقيقات أن الحريق نتج عن حدوث ماسا كهربائيا من الدفاية، وأن الراحل توفى مختنقا.