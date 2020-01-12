المؤسسة العامة للحبوب تدعو للإبلاغ عن المخالفين بعد التسعيرة الجديدة للشعير

دعت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأحد 12/1/2020، الجميع للإبلاغ عن أي زيادة في سعر الشعير غير التي تم الإعلان عنها أمس.

الرقم (1900) أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ( من هنا ) للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بوفرة الشعير في الأسواق أو مخالفة السعر المحدد في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة والمقدر بـ 44 ريال + ضريبة القيمة المضافة". وقالت المؤسسة العامة للحبوبفي بيان لها: "ندعو جميع العملاء إلى التواصل مع مركز البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار على





وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد أعلنت أمس السبت، عن تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بمناطق المملكة كافة، وذلك ابتدءًا من اليوم الأحدـ.





وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب أنه إنفاذًا للقرارات المنظمة تم إعادة توجيه اعتمادات الإعانات الزراعية ضمن البرنامج التنفيذي لإعادة توجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين.





وأضافت المؤسسة العامة للحبوب أنه تم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغار مربي الماشية بشكل شهري بدءًا من شهر صفر 1441هـ، الموافق أكتوبر 2019م، بمبلغ إجمالي بحدود (30) مليون ريال شهريًّا، وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مُربِّي الماشية بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 6/ 5/ 1441هـ الموافق 1/ 1/ 2020م؛ لتبلغ بحدود (80) مليون ريال، تم صرفها لأكثر من (61000) مستفید (مواطن ومواطنة).





وحددت المؤسسة العامة للحبوب سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم بما لا يتجاوز (44 ريالًا + ضريبة القيمة المضافة) في جميع نقاط البيع من التاريخ المحدد.