ميرهان حسين تواسي إيهاب توفيق في وفاة والده

أقيمت منذ قليل مراسم العزاء على الراحل أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك وسط كبير من الأهل والإصدقاء ونجوم الفن والإعلام والرياضة؛ لمواساة صديقهم الفنان إيهاب توفيق ومحاولة منهم للتخفيف عن أوجاعه، كان على رأس هؤلاء الحاضرين الفنانة ميرهان حسين .





يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي، أثر نشوب حريقًا في الفيلا المقيم فيها بمدينة نصر.



وأكدت التحقيقات أن الوفاة حدثت نتيجة حدوث ماسًا كهربائيًا، أدى ذلك لاشتغال الحريق في معظم البيت، واسفر الحادث عن وفاته مُختنقًا .