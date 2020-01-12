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إعدام 350 كيلوجرام منتجات لحوم فاسدة في حملة بشبرا الخيمة

الأحد 12/يناير/2020 - 09:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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شنت أجهزة حي شرق شبرا الخيمة، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وأحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستخدام وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

شارك في الحملة مبروك شعبان نائب رئيس الحى والاجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والمتمثلة فى الصحة والتموين والطب البيطرى والأمن الصناعى ومكتب العمل وقوة من شرطة المرافق بقيادة النقيب محمود منصور.
 
شهدت الحملة تفتيش عددًا من الهيبرات والسوبر ماركت والمطاعم والمخابز حيث جري التفتيش ومراجعة جوده وصلاحية المنتجات للاستخدام الآدمي والشهادات الصحية للعاملين بها والتراخيص.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإعدام ٣٥٠ كيلو من منتجات اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمى وتحرير ١٢ محضر بسوء تخزين المنتجات وانتهاء فتره الصلاحيه وتحرير عدد ٨ انذارات من قبل الامن الصناعى لانتهاء تاريخ اسطوانات طفايات الحريق وعدم اتخاذ اشتراطات الأمن الصناعى وتحرير ٦ محاضر بيئية مخالفة للنظافه العامة وضبط عدد ٤ منشآت غير حاصله على تجديدات للتراخيص بمزاولة النشاط وتم تسليمها اخطار لسرعه سداد رسوم التجديد لتجنب صدور قرارات غلق لتلك المنشأت ومحضر تمويني لمخبز يقوم باستخدام الدقيق المنخول بالإضافة لعمل أشغال بالطريق العام وعدم استخدام الاشتراطات الصحة المهنية.

وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية لحين العرض على النيابة لإعمال شئونها.



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