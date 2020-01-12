WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

يقدم لكم موقع الفجر بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني، المباراة النهائية، المقرر لها مساء اليوم الأحد 12-1-2020، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.





ريال مدريد تغلب في مباراة نصف النهائي على فالنسيا بنتيجة 1/3، رغم معاناته من غياب 4 لاعبين من تشكيلته الأساسية هم “جاريث بيل وكريم بنزيمة وإدين هازارد ولوكاس فاسكيز”.





أما أتلتيكو مدريد فقد فَجر مفاجأة كبيرة وهزم برشلونة بنتيجة 3/2، في الوقت الذي انتظر فيه الجميع مباراة كلاسيكو الأرض بين الريال والبرسا، حيث كان البرسا متقدمًا على الأتلتي بنتيجة 1/2 حتى الدقائق العشر الأخيرة.









ويُدرك المدير الفني لريال مدريد “زين الدين زيدان” صعوبة مواجهة اليوم أمام الأتلتي، نظرًا لرغبة المدرب الأرجنتيني “دييجو سيميوني” في استعادة ثقة جمهور الروخي بلانكوس الذين بدأوا التشكيك في قدراته بعد سقوطه في نهائيين لدوري أبطال أوروبا أمام النادي الملكي.





ريال مدريد 0-0 أتلتيكو مدريد

🏟 ملعب الجوهرة المشعة (جدة- السعودية)





🏆 نهائي كأس السوبر الاسباني 2019





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🤗 أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المكتوب لأحداث مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب الجوهرة المشعة.

🎙 أصحبكم على مدار هذا اللقاء الساخن بين قطبي مدينة مدريد “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع ميركاتو داي، أتمنى لكم وقت ممتع.





♻️ كل ما عليك فعله للتعرف على كافة تفاصيل هذه المباراة هو تحديث الصفحة كل 30 ثانية أو أقل.

🔴 البث المكتوب يتضمن “أهم الفرص + أهم اللقطات + أهم الأحداث + تصريحات + فيديو الأهداف فور تسجيلها + صور مثيرة للجدل + لقطات الفار + بعض اللمحات الفنية والتحليلية لأداء الفريقين.

🇪🇸👮🏻 يُدير مباراة اليوم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الحكم الإسباني “سانشيز مارتينيز”.

🔴 الحكم المولود في مورسيا خاض أول موسم له قبل خمسة أعوام من الآن، وأصبح حكماً دولياً في شهر يناير 2017 فقط.

🏁 سيساعد مارتينيز راؤول كابانيرو مارتينيز وخوسيه جايجو جارسيا.

4️⃣ وسيكون جيلروم كوادرا حكماً رابعاً.

📹 سيتولى الحكم إيجناسيو فيانويبا مسؤولية تقنية الفيديو “فار”، وسيساعده “سانتياجو خايمي وروبرتو دياز ودييجو باربيرو” من داخل غرفة الفار.





تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – ميندي – راموس – فاران – كاربخال – توني كروس – فالفيردي – كاسيميرو – لوكا مودريتش – إيسكو – لوكا يوفيتش.

تشكيلة أتلتيكو مدريد اليوم: أوبلاك – رينان لودي – خيمينيز – فيليبي – تريبير – أنخل كوريا – هيكتور هيريرا – توماس – شاؤول نيجويز – ألفارو موراتا – جواو فيليكس.





1″ صافرة بداية المباراة الآن.. ريال مدريد بالزي الأبيض على اليسار وأتلتيكو مدريد بالزي التقليدي الأحمر والأبيض على اليمين.

1″ أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الماضي..وريال مدريد صاحب المركز الثالث، وها هما يلعبان على كأس السوبر الإسباني في غياب بطل الكأس “فالنسيا” وغياب بطل الدوري “برشلونة”، حدث فريد من نوعه يعيشه عشاق الليجا لأول مرة في التاريخ.

5″ أووووووووووووه…تصويبة مقوسة جميلة من كاسيميرو يمسك بها أوبلاك .. كانت بالقدم اليسرى من الجهة اليمنى، من حوالي 19 ياردة.

7″ 👞⚽️👟 سيطرة لريال مدريد وتحكم في نسق المباراة..

علم الجزائر في كأس السوبر الاسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (صور: Getty)

علم الجزائر في كأس السوبر الاسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (صور: Getty)

10″ لا يوجد ضغط على فاران وراموس من مهاجمي أتلتيكو مدريد..والخروج بالكرة سلس وسهل من الخلف إلى الأمام.

11″ 🙄 أتلتيكو مدريد يحاول تطبيق نفس الفكرة التي اتبعها في مباراة برشلونة بتسليم وسط الملعب لريال مدريد بهدف تقسيم المجهود على كل المباراة وليس لفترة معينة.

13″ تريبير يحصل على خطأ في الجهة اليمنى..تنفذ ويقصها دفاع الريال، لكن ضغط مفاجيء من لاعبي الأتلتي داخل منطقة الجزاء على سيرخيو راموس الذي أخطأ في التمرير لتجد جواو فيليكس على خط الـ 18، ليصوب مباشرة على يمين المرمى بعيدة.

14″ 😡 موررررررررررراتا .. يا ممثل !!!!! حصل على كرة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ جديد في التمرير من ميندي، ثم انفرد بكورتوا وسقط من دون أن يلمسه أحد، بحثًا عن ركلة جزاء!.

19″ بووووووووووووووووووووووووم…موراتا يطلق قذيفة رهيبة من 20 ياردة تمر جوار القائم الأيمن بياردة واحدة. أخطر فرصة في اللقاء..

20″ أتلتيكو مدريد يتحرر بعد امتصاص حماس الريال في أول 15 دقيقة.

لوكا مودريتش - كأس السوبر الاسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (صور: Getty)

لوكا مودريتش – كأس السوبر الاسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (صور: Getty)

35″ هدوء كبير في ريتم المباراة..اللعب منحصر في خط الوسط، مع تدخلات قوية من لاعبي الأتلتي بصفة دائمة.

39″ 🏃🏾 ميندي يَمُررررررررررررر…ويراوغ تريبير بطريقة فنية رائعة على الرواق الأيسر ويقتحم منطقة الجزاء، ثم يصووووووب في الزاوية الضيقة ليمسك بها أوبلاك على مرتين..

43″ أوووووووووووووووووه….كاسيميرو كاد يُسجل هدف نسخة بالكربون من هدف راموس أمام أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014!!

43″ 👟 لوكا مودريتش مرر كرة عرضية مذهلة من ركنية على رأس كاسيميرو الذي ارتقى فوق الجميع وحول الكرة بكل قوة لتذهب فوق المقص الأيسر في حراسة أوبلاك.