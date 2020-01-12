مصطفى كامل يواسي إيهاب توفيق في وفاة والده (فيديو)

أقيمت منذ قليل مراسم العزاء على الراحل أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق،وذلك بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الأهل والإصدقاء ونجوم الفن والإعلام والرياضة؛ لمواساة صديقهم الفنان إيهاب توفيق ومحاولة منهم للتخفيف عن أوجاعه، كان على رأس هؤلاء الحاضرين الفنان مصطفى كامل.





يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي، أثر نشوب حريقًا في الفيلا المقيم فيها بمدينة نصر.



وأثبتت التحقيقات أن الوفاة حدثت نتيجة حدوث ماسًا كهربائيًا، أدى ذلك لاشتغال الحريق في معظم البيت، واسفر الحادث عن وفاته مُختنقًا .