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وزير الري الأسبق: ما تفعله أثيوبيا ليس جديدًا.. سبق وحدث مع كينيا

الأحد 12/يناير/2020 - 09:03 م
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الدكتور محمد نصر علام
الدكتور محمد نصر علام
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بنية صادقة، مشيرًا إلى أن أثيوبيا تخلت عن تعهداتها بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل عندما جلسوا على طاولة المفاوضات.

وأشار "علام"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن ما تفعله أثيوبيا ليس جديدًا، حيث كررته من قبل مع كينيا، منوها بأن هناك نقطتين خلافيتين بين مصر وأثيوبيا، ويجب أن يكون هناك مرونة خاصة في مسألة تخزين المياه.

ولفت وزير الري الأسبق، إلى أن أثيوبيا يجب أن تضحي مثلما ضحت مصر، منوها بأن هناك مشروعات لم تكتمل بسبب نقص المياه مثل توشكى.
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