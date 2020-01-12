وزير الري الأسبق: ما تفعله أثيوبيا ليس جديدًا.. سبق وحدث مع كينيا



ولفت وزير الري الأسبق، إلى أن أثيوبيا يجب أن تضحي مثلما ضحت مصر، منوها بأن هناك مشروعات لم تكتمل بسبب نقص المياه مثل توشكى.



وأشار "علام"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن ما تفعله أثيوبيا ليس جديدًا، حيث كررته من قبل مع كينيا، منوها بأن هناك نقطتين خلافيتين بين مصر وأثيوبيا، ويجب أن يكون هناك مرونة خاصة في مسألة تخزين المياه.