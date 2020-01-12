هدف الهلال على أعتاب النصر





أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي النصر للتعاقد مع نجم الفريق الأول للكرة بنادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكشفت التقارير عن دخول نادي النصر في موافضات مع إدارة نادي الوحدة لضم نجمه فواز الصقور، خلال الميركاتو الشتوي.



ويستطيع فواز الصقور اللعب في مركز الظهير الأيمن، والظهير الأيسر، إلى جانب لعبه في مركز الوسط.



وكانت إدارة نادي الهلال تخطط لضم الصقور خلال الفترة القادمة، قبل أن تتعاقد مع مدالله العليان، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي التعاون.



يذكر أن الصقور "23 عاما" انضم إلى الوحدة، في يوليو عام 2018، قادما من صفوف نادي نجران، وشارك مع الوحدة، في 37 مباراة، سجل خلالهم هدف، وصنع 4 آخرين.



ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، وبفارق النقاط عن غريمه التقليدي الهلال المتصدر بنفس عدد النقاط، فيما يتواجد الوحدة في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

