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هيثم الحاج علي: كافة أجهزة الدولة تقف في ظهر معرض الكتاب

الأحد 12/يناير/2020 - 10:38 م
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معرض الكتاب
معرض الكتاب
كساب أحمد
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قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن استعداد معرض الكتاب بدأت منذ انتهاء الدورة السابقة، للعمل على تلافي أي ملحوظة حدثت خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن المعرض عمل على حل 22 ملحوظة رصدت خلال الدورة السابقة.

وتابع رئيس الهبئة العامة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن المعرص استحدث جائزة بناءً على قرار الهيئة العليا للمعرض بإعداد جائزة للمحور الثقافي لكل دورة، وبما أن محور اهتمام المعرض التنوع الثقافي في أفريقيا، فجائزة هذا العام، ستكون عن أفضل كتاب للدراسات الإفريقية.

وأشار إلى أن أحد دور العرض تقدمت بجائزة لأجمل جماع في معرض الكتاب، لافتًا إلى أن كافة أجهزة الدولة تقف في ظهر معرض الكتاب بوصفه الحدث الثقافي الأهم في العالم.
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