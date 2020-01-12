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رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

الأحد 12/يناير/2020 - 08:50 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت لجنة التخطيط بنادى الأهلى للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، ضرورة منح صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء، فرصة حقيقية المشاركة فى المباريات.


وحذرت اللجنة فايلر من فكرة إعارة اللاعب فى هذا التوقيت، خصوصا فى ظل وجوده بالقائمة الإفريقية، وعدم وجود بديل له بالقائمة.

وهناك مطالب للمدير الفنى بمنح صالح جمعة الفرصة فى المستطيل الأخضر للحكم على مستواه الفنى والبدنى وعدم الاكتفاء بالتدريبات.

يأتى ذلك بعد قرار فايلر بالموافقة على إعارة اللاعب بحجة عدم الاقتناع بإمكانياته الفنية خلال التدريبات اليومية.
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