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مدرب بيراميدز يعلق على فوز فريقه أمام المصري والتأهل للدور المقبل من الكونفدرالية

الأحد 12/يناير/2020 - 08:50 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يهنئ لاعبيه على الفوز وضمان التأهل للدور المقبل وصدارة المجموعة، مشددا على أن المصري فريق قوي للغاية وشرس ويمتلك إمكانيات هائلة ويجب تهنئة جهازهم الفني على هذه المباراة.


شدد على أنه ضمن التأهل وبالتالي من الممكن أن يعتمد على عناصر لم تشارك في المباراتين المقبلتين من أجل إراحة العناصر الأساسية، مشددا على أنه سيركز في الدوري لتحقيق الانتصارات ووضع الفريق في مكان أفضل بجدول الترتيب.

المدرب أكد أنه يركز على المجموعة الحالية من اللاعبين ولا يفكر في تعاقدات جديدة ولا يهتم بأمر رفض زيادة الاستبدال، وهدفه التعامل مع مجموعة اللاعبين الحاليين وتجهيزهم للمرحلة الصعبة المقبلة في الدوري والكونفدرالية، خاصة وأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وبإمكانهم إكمال الموسم بذات القوة.
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