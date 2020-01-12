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الآن Exclusive|| تردد قناة السعودية الرياضية Ksa Sport Hd 1 مباراة ريال مدريد واتلتيكو Barca Now اليوم على نايل سات

الأحد 12/يناير/2020 - 08:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينتظر اليوم الأحد عشاق الكرة العالمية و الأوربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي ريال مديد أمام نظيره نادي أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الأسباني كورة بلس يلا شوت أتلتيكو مدريد وريال مدريد، بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر.
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