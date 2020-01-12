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افتتاح معرض"أنغام الطبيعة" بالهناجر

الأحد 12/يناير/2020 - 08:06 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فنى بعنوان "أنغام الطبيعة" للفنانة التشكيلية عزة البدراوى، أمس السبت بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.

وقد افتتح الفنان التشكيلى طه القرنى المعرض، الذى يتضمن ٣١ لوحة زيتية، ترصد أماكن مختلفة ومتنوعة من مصرنا الحبيبة، وبالأخص قرية بلولة التابعة لمحافظة الغربية، موطن رأس الفنانة حيث عبرت عن الريف المصرى وبالتحديد وقت الزراعة والحصاد وما يزخر به من طبيعة خلابة، ويستمر المعرض حتى ١٦ يناير الجارى، ويستقبل زواره من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

وريشة الفنانة ماهى إلا رصد للحظة والحدث للزمان والمكان، وأيضًا تناولت أماكن من القاهرة التاريخية مثل شارع المعز بحى الجمالية وحديقة الحيوان بالجيزة ومراكب الصيد البحري بالإسكندرية، ويعتبر المعرض توثيق لهذه الأماكن من خلال لوحاتها فى الفترة من ١٩٩١ حتى وقتنا الحالي، وتنتمى أعمال الفنانة للأسلوب الكلاسيكي، ولم تلتزم بالنسب الاكاديمية بشكل بحت ولكن من خلال رؤيتها الخاصة فى إطار كلاسيكي وليس أكاديمي.
افتتاح معرض"أنغام الطبيعة" بالهناجر
افتتاح معرض"أنغام الطبيعة" بالهناجر
افتتاح معرض"أنغام الطبيعة" بالهناجر
افتتاح معرض"أنغام الطبيعة" بالهناجر
افتتاح معرض"أنغام الطبيعة" بالهناجر
افتتاح معرض"أنغام الطبيعة" بالهناجر
افتتاح معرض"أنغام الطبيعة" بالهناجر
افتتاح معرض"أنغام الطبيعة" بالهناجر
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