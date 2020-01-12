بالتزامن مع زيارة تميم لطهران.. هاشتاج "#إيران_تحلب_قطر" يتصدر تويتر





تصدر هاشتاج "#إيران_تحلب_قطر"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، بالتزامن مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد لإيران؛ لعقد مباحثات مع مسؤولين إيرانيين كبار وعلى رأسهم الرئيس حسن روحانى.





وجاءت زيارة الأمير القطري إلى إيران فى وقت تعانى فيه المنطقة من سياسات طهران الإرهابية، وفي نفس الوقت الذي اعترفت إيران فيه بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التى كانت تقل مدنيين فوق العاصمة طهران عن طريق الخطأ أثناء استهداف قوات أمريكية فى العراق بصواريخ.





وتفاعل رواد موقع تويتر مع هاشتاج "#إيران_تحلب_قطر"، بالهجوم الشديد على الأمير القطري تميم بن حمد، واعتبر الكثيرين أن زيارة تميم هدفها توجيه دعم نقدى من قطر إلى إيران؛ لدفع تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية والشركة التابعة لها.





كما طالبت الكثير من تعليقات رواد مواقع التواصل، الشعب القطرى بالوقوف أمام تصرفات أمير قطر الحمقاء، التى تهدر المليارات بإنفاق أموال الشعب القطرى لتمويل المليشيات الإيرانية واستهداف الدول العربية.





وعلق مغرد على الزيارة، قائلاً: إن "ايران تلجأ دائماً لقطر لتنجدها من كل مازق"، وآخر: "الشيء الوحيد الذى تجيده قطر هو دفع الاموال حيث ستسد كل التعويضات لحادث الطائرة المنكوبة لصالح ايران".





وهناك تعليق آخر: "#ايران_تحلب_قطر وتنهب أموالها إجباراً لسد غرامات الطائرة الأوكرانية التى أسقطتها"، "أن أمير قطر تميم بن حمد يزور إيران، اليوم الأحد، من أجل سداد تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرالية"، وتعليق أخير: "أمير قطر يدفع لروحانى 3 مليارات دولار لسداد تعويضات الطائرة الأوكرانية، التى أسقطتها إيران #ايران_تحلب_قطر".





وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أن أمير قطر تميم بن حمد يزور إيران، اليوم؛ لعقد مباحثات مع مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس حسن روحانى، وفقاً لما نقلته فضائية سكاي نيوز بالعربية.





وتأتى زيارة تميم إلى طهران فى وقت حساس للغاية، عقب إعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية فوق طهران عن طريق الخطأ، أثناء استهداف قوات أمريكية فى العراق بالصواريخ.





وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية في خبر مقتضب، إن تميم يسافر إلى طهران، اليوم الأحد، في أعقاب زيارته إلى سلطنة عمان؛ لتقديم التعازى في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.





واعترفت إيران، يوم أمس السبت، بأن صاروخاً أطلقته أسقط طائرة الركاب الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، وأصبحت طهران فى موقف صعب وتواجه الكثير من الأمور على المحك، ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" أبرز التداعيات التى ستواجهها إيران من جراء هذا الاعتراف النادر بالنسبة لنظام طهران.



