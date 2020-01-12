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كول elostora مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد 12 يناير 2020 نهائي كأس السوبر الإسباني

الأحد 12/يناير/2020 - 07:58 م
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بوابة الفجر
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يصتدم فريق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم 12 / يناير / 2020 ، وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم نحو ملعب الملك عبدالله الدولي بالمدينة الرياضية بجدة، والذي يستضيف مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من 8 يناير وحتى 12 يناير الجاري، بمشاركة 4 فرق هم ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا لأول مرة في التاريخ ولأول مرة في تاريخ كأس السوبر الإسباني سيكون بطله لم يتوج يتوج ببطولة الدوري الإسباني ولا كأس ملك أسبانيا، حيث قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة بطولة السوبر الإسباني من 4 فرق لأول مرة في التاريخ، وليس مثل المتعارف أن السوبر يكون بين بطلي الدوري والكأس، ويشارك في البطولة برشلونة بصفته بطل الدوري الإسباني وفالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا وأتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري وريال مدريد صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

بث مباشر مباراة الريال اليوم ، وكان ريال مدريد قد واجه فريق فالنسيا في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، ونجح الفريق الملكي التغلب على الخفافيش بثلاثة أهداف لهدف، وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة توني كروس وأيسكو ولوكا مودريتش، ويرغب الريال في التتويج بلقب السوبر الإسباني على الروخي بلانكوس أما فريق أتليتكو مدريد نجح في التغلب على فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة غاية في القوة والإثارة، وتقدم أتليتكو مدريد بالهدف الأول ولكن تعادل ليونيل ميسي لبرشلونة قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني للبلوجرانا وأضاف برشلونة الثالث عن طريق ميسي ولكن الڤار قام بالغاء الهدف بسبب لمسة يد على ميسي، ثم سجل جيرارد بيكيه هدف آخر ولغاه الڤار بسبب التسلل على لاعب برشلونة، لينقلب السحر على الساحر ويستطيع الروخي بلانكوس التعادل عن طريق موراتا قبل أن يضيف كوكي الهدف الثالث لأتليتكو مدريد، ليخطف تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد في ديربي مدريدي خالص.




جاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي / في حراسة المرمى : كورتوا / في خط الدفاع : ميندي، راموس، فاران وكارفاخال / في خط الوسط : كاسيميرو، كروس، مودريتش ، فالفيردي وإيسكو / في خط الهجوم : يوفيتش.

جاءت تشكيلة اتلتيكو مدريد كالتالي / في حراسة المرمى : أوبلاك / في خط الدفاع : تريبير، فيليبي، خيمينيز ولودي / في خط الوسط : هيريرا، ساؤول، توماس بارتي وكوريا / في خط الهجوم : موراتا وجواو فيليكس.

بطاقة مباراة ريال مدريد Vs اتليتكو مدريد .
🏆 البطولة : كأس السوبر الأسباني .
⏰ يوم المباراة : 12 / يناير / 2020.
🏅 الاسبوع : (الأسبوع 20).
📺 القنوات الناقلة : السعودية الرياضية HD1+HD3.
🎤 التعليق الصوتي : فهد العتيبي (HD1) + فارس عوض (HD3).
⌚ موعد المباراة : الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⌚ موعد المباراة : الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .
⚽ نتيجة المباراة : سيتم إضافة نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد فور الإنتهاء.

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