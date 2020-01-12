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يلاشوت الشوط الاول| مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد "SUPER CUP" بث مباشر اليوم الأحد 12 يناير 2020

الأحد 12/يناير/2020 - 07:57 م
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بوابة الفجر
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تتجه أعين جماهير الساحرة المستديرة، صوب لقاء نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي سيجمع بين ريال مدريد واتليتكو مدريد، اليوم الأحد.
ويقام لقاء الديربي الإسباني عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم في بطولة كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز على فالنسيا في نصف نهائي البطولة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مكنه من التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني.
بينما حقق اتليتكو مدريد الفوز أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة كانت تتجه نحو تأهل البرسا، ولكن اتليتكو استطاع أن يحقق الريمونتادا.
مشاهدة مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم في بطولة كأس السوبر الإسباني
آخر لقب سوبر حققه ريال مدريد كان عام 2017، على حساب برشلونة، بينما حصد اتليتكو مدريد آخر لقب عام 2014 على حساب منافسه اليوم "الملكي"، بهدفين لهدف.
جدير بالذكر أن برشلونة هو آخر من توج بلقب كأس السوبر الإسباني عام 2018، على حساب إشبيلية بهدفين لهدف.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد في كأس السوبر الإسباني
وتذاع المباراة التي تجمع بين ريال مدريد واتليتكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على قناة السعودية الرياضية الأولى.
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