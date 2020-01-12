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"بيلوسي" تؤكد وجود أدلة كافية لعزل ترامب

الأحد 12/يناير/2020 - 07:43 م
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نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
وكالات
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أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأحد، وجود أدلة كافية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء عن بيلوسي قولها في تصريحات لبرنامج "هذا الأسبوع " الذى تبثه شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن إدارة ترامب لم تكن واضحة مع الكونجرس بشأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال الإيراني قاسم سليماني والذي قتل في ضربة جوية أمريكية مؤخراً مما أدى إلى تصاعد التوتر مع إيران.



كما رفضت بيلوسي تحديد هوية مديري عملية عزل ترامب.

وفي ديسمبر الماضي، صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لفائدة عزل ترامب بسبب ممارسته ضغطا على نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، حتى يفتح تحقيقا بشأن خصمه السياسي، جو بايدن، وهو مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة التي ستجري في نوفمبر المقبل.



وأشارت إلى أن الشعب الأمريكي يريد أن يسمع شهادة المسؤولين في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.
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