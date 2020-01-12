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وصول شادي محمد إلى عزاء والد إيهاب توفيق (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 07:54 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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بدأت منذ قليل مراسم عزاء الراحل أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من الأهل ونجوم الفن والإعلام.

ووصل كابتن شادي محمد إلى العزاء لمواساة إيهاب في محنته، كما تواجد الفنان الإماراتي حسين الجسمي لتقديم واجب العزاء كما كان من أبرز الحاضرين الداعية الإسلامي مظهر شاهين.


يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق قد رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس الماضي، أثر نشوب حريقًا في الفيلا التي كان يقيم فيها بمدينة نصر.

وأكدت التحقيقات أن الحريق نتج عن حدوث ماسًا كهربائيًا من الدفاية، و أدى ذلك لاشتغال الحريق، وقامت الخادمة بالاستنجاد بالفنان إيهاب توفيق لإنقاذ والده، ولكن النيران اشتعلت في معظم أرجاء المنزل، وأسفر الحادث عن وفاته مُختنقًا.
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