عصام كاريكا وخالد بيبو أبرز حضور عزاء والد الفنان إيهاب توفيق (فيديو وصور)



أقيمت منذ قليل مراسم العزاء على الراحل أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق،في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الأهل ونجوم الفن والإعلام والرياضة؛ لمواساة صديقهم الفنان إيهاب توفيق ومحاولة منهم للتخفيف عن أوجاعه، وكان من أبرز الحاضرين الفنان عصام كاريكا واللاعب خالد بيبو .





يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عقب نشوب حريقًا في الفيلا المقيم فيها بمدينة نصر.



وأثبتت التحقيقات أن الحريق حدث نتيجة حدوث ماسًا كهربائيًا في الدفاية، و أدى ذلك لاشتغال الحريق في معظم البيت، واسفر الحادث عن وفاته مُختنقًا .