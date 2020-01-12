مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «بيراميدز » رابط السوبر الاسباني HD

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد فى نهائي السوبر الإسبانى



كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد فى نهائي كأس السةبر الإسبانى اليوم بملعب الجوهرة المشعة بالسعودية YALLA SHOOT، وكان ريال مدريد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بثلاثية لهدف بينما تأهل اتليتكو مدريد بعد الفوز على برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، تابع المباراة عبر الفجر الرياضي YALLA SHOOT.



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موعد مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد



يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية مباراة نهائي كأس السوبر الإسبانى بين ريال مدريد واتليتكو مدريد اليوم فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتيكو مدريد KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واتليتيكو مدريد KOORA ONLINE



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