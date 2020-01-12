غدًا.. انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري الأردني المغربي

تشهد العاصمة الأردنية عمان إنطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري الأردني- المغربي، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وبالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.





وأشار حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ، إلى الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال الأردني -المغربي المشترك بين الجمعية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في تعزيز الاستثمارات المشتركة ومساهمته الفاعلة في زيادة حجم الاستثمارات الأردنية المغربية، ذلك بحسب ما جاء فى وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".





وأعرب الطباع، عن رغبته في إطلاع مجتمع الأعمال المغربي على الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن الوفد المغربي المشارك في المنتدى يضم أصحاب أعمال يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية.





ولفت الطباع إلى سعي الجمعية المتواصل لتأسيس شراكات أردنية-مغربية حقيقية وتوطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز حجم التجارة البينية، خاصة وأن علاقات البلدين تتسم بالاستقرار والمتانة وتنطلق من أرضية صلبة من الأخوة التي أفضت إلى توقيع العديد من اتفاقيات التفاهم والتعاون بمختلف المجالات.





وحسب مدير عام الجمعية طارق حجازي، سيتم خلال أعمال المنتدى عقد 3 جلسات عمل الأولى يتخللها عرض لفرص الاستثمار المشترك بين الأردن والمغرب، فيما ستتناول الثانية أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة، وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع الخدمات المصرفية والمالية.





وأشار حجازي إلى أن الجلسة الثالثة ستتطرق إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية.