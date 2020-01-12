



weather tomorrow حالة الطقس غدا الإثنين 13/1/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات حسب هيئة الأرصاد الجوية



weather tomorrow حالة الطقس غدا الإثنين 13/1/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات حسب هيئة الأرصاد الجوية



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين 1312020 ودرجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة أثناء الليل، حيث تصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات في الساعات المتأخرة من الليل في وسط سيناء وشمال الصعيد.حالة الطقس غدا الإثنينوأشارت الهيئة إلى أنه سوف تتكاثر الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة في بعض الأحيان، حيث تكون الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والفرصة منعدمة أو قليلة لتساقط الأمطار على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.حالة الموج في البحرينوفيما يخص حالة الموج في البحر المتوسط، فيتكون معتدل، حيث يكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة أيضًا ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة غدا الإثنينالقاهرة العظمى 19 الصغرى 11.شبين الكوم العظمى 18 والصغرى 10.طنطا العظمى 18 والصغرى 10.دمنهور العظمى 18 والصغرى 10.الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.بلطيم العظمى 18 والصغرى 10.مطروح العظمى 15 والصغرى 07.السلوم العظمى 16 والصغرى 07.سيوة العظمى 18 والصغرى 07.بورسعيد العظمى 17 والصغرى 10.دمياط العظمى 17 والصغرى 10.الزقازيق العظمى 19 والصغرى 10.الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10.السويس العظمى 19 والصغرى 11.العريش العظمى 18 والصغرى 10.رفح العظمى 17 والصغرى 08.رأس سدر العظمى 19 والصغرى 12.نخل العظمى 18 والصغرى 04.نويبع العظمى 21 والصغرى 14.طابا العظمى 17 والصغرى 09.كاترين العظمى 14 والصغرى 02.الطور العظمى 20 والصغرى 10.شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 13.الغردقة العظمى 22 والصغرى 11.مرسى علم العظمى 22 والصغرى 11.الفيوم العظمى 20 والصغرى 09.بني سويف العظمى 19 والصغرى 08.المنيا العظمى 19 والصغرى 10.أسيوط العظمى 21 والصغرى 05.سوهاج العظمى 20 والصغرى 05.قنا العظمى 19 والصغرى 05.الاقصر العظمى 22 والصغرى 05.أسوان العظمى 23 والصغرى 06.أبو سمبل العظمى 23 والصغرى 07.الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 06.شلاتين العظمى 20 والصغرى 13.أبو رماد العظمى 19 والصغرى 14.حلايب العظمى 18 والصغرى 16.راس حدربة العظمى 18 والصغرى 16.