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عاجل.. رئيس أبخازيا يعلن الاستقالة من منصبه

الأحد 12/يناير/2020 - 07:38 م
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رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا
رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا
الفجر
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أعلن رئيس أبخازيا، راؤول خاجيمبا، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه.

يذكر أن متظاهرين اقتحموا، يوم الخميس الماضي، مبنى إدارة رئيس أبخازيا راؤول خادجيمبا، مطالبين باستقالته، ويرجع ذلك إلى عدم رضا المتظاهرين عن عمل القضاء بشأن قضية المعارض ألخاس كفيتسينيا، الخاسر في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تدني الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومستوى الفساد في البلاد.

وأكد المكتب الصحفي للرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، أن قرار المحكمة العليا في البلاد بشأن إعادة إجراء

الانتخابات الرئاسية ينتهك القانون بشكل واضح وصريح، وسيتم الطعن فيه.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان للمكتب صدر اليوم السبت قوله "لقد تم اتخاذ هذا القرار بشكل

 ينتهك القانون، وهذا قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والسياسي الصعب في البلاد.. سيتم الطعن في القرار

 الصادر.. بالإشراف على هيئة رئاسة المحكمة العليا لجمهورية أبخازيا، حيث صدر القرار بانتهاكات جسيمة

 للتشريع الحالي".

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