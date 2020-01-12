مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع السوبر الاسباني

يلا شوت ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق ريال مدريد ونظيره أتيليتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020، على ملعب الجوهرة المشتعلة في جدة، في مباراة كأس السوبر الإسباني.



موعد مباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد في كأس السوبر والقنوات الناقلة:-



ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، فيما تذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لنهائي كأس السوبر.



بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد في كأس السوبر:-



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