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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع السوبر الاسباني

الأحد 12/يناير/2020 - 07:38 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا شوت ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق ريال مدريد ونظيره أتيليتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020، على ملعب الجوهرة المشتعلة في جدة، في مباراة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد في كأس السوبر والقنوات الناقلة:-

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، فيما تذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لنهائي كأس السوبر.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد في كأس السوبر:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد كأس السوبر عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد في كأس السوبر، يلا شوت Yalla Shootمباراة ريال مدريد ضد أتيليتيكو مدريد، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر.

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