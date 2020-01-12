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داليا البحيرىتقدم واجب العزاء في والد إيهاب توفيق

الأحد 12/يناير/2020 - 07:47 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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قدم الفنان محمد لطفي والفنانة داليا البحيري، العزاء في والد صديقهما الفنان إيهاب توفيق بمسجد الشيخ زايد .

وكان يقيم العزاء لوالد الفنان إيهاب توفيق، في مسجد السلام بمسجد الشيخ زايد، حيث كشفت مصادر دواعي الآمن، أنه اتشعلت النيران في انحاء الفيلة نتيجة لماس كهربائي مما ادي الي مصرع والده وذلك يوم الخميس الماضى .

وصرح الفنان إيهاب توفيق تفاصيل وفاة والده، :" إنه كان يقيم في الطابق الثاني من الفيلة، وإشتعلت النيران بأجواء الفيلة، وحاول المساعدين إنقاذه ولكن سقط جثه هامدة وسط النيران الشديدة لأنه لا يستطيع التحرك بسرعة كبيرة لأنه رجل كبير سنا .

حيث كان أخر ظهور لوالد" توفيق"، سنة 2014 في عزاء زوحته، واستقبل عزائها في مسجد الشرطة بصلاح سالم، وقدم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ونجوم الغناء بالعزاء الكبير .
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